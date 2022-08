Homem tenta comprar mais de R$ 1 mil de carne com PIX falso e é preso em Ma

Manaus/AM - Um homem, de 18 anos, foi preso, na tarde desta quinta-feira (25), após tentar comprar mais de R$ 1 mil em carne, frango e bebidas com um falso pix em um supermercado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.



Funcionários do supermercado logo perceberam que se tratava de um golpe, quando o pix não chegava na conta do estabelecimento, então a polícia foi acionada. Os comparsas que estavam com o jovem fugiram antes da chegada dos agentes.



O suspeito contou à Polícia Militar que aprendeu a fazer o golpe do pix vendo vídeos na internet, e ele ainda tinha firmado acordo com o proprietário de um açougue para vender as carnes.



O rapaz foi preso e os produtos foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).