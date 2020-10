Homem tenta atear fogo na casa da mãe após ser contrariado em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que estaria supostamente sob efeito de drogas, foi detido na noite desta terça-feira (6), após tentar atear fogo na casa da própria mãe que não o deixou levar pertences para trocar por drogas. O caso aconteceu no bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do irmão do suspeito, o homem teria saído da casa onde mora com a mãe para usar drogas, mas ao retornar, teria ficado furioso por ver a residência trancada e começou a atear papelão em chamas para dentro do terreno.

A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes da Zona Norte, onde o suspeito foi liberado após prestar esclarecimentos.