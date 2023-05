Mão de homem é decepada e vai parar no meio da rua após vítima levar terçadada de criminoso em Manaus

A polícia militar esteve no local do fato para averiguar a ocorrência. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover a mão da vítima.

Um vídeo registrado por populares mostra o momento em que o homem agoniza no chão sem uma das mãos. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, a mão do mesmo ficou jogada na rua.

Um homem, até o momento não identificado, perdeu uma das mãos após levar um golpe de facão, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Parque Maua, rua do Areal, zona Leste de Manaus.

