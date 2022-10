Homem tem cabeça esmagada por ônibus após ser empurrado em Manaus

Manaus/AM - Wellignton dos Santos, de 37 anos, morreu atropelado por um ônibus na rua Jequié, do bairro do Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas disseram para a polícia que a vítima estava junto com um conhecido quando houve um desentendimento entre eles; Wellignton teria levado um soco e o empurrou na pista, momento em que um ônibus do transporte coletivo passava e acabou esmagando a cabeça da vítima com a roda traseira.

Ao ver que havia matado o homem, o suspeito fugiu do local. A Polícia Civil foi até o local para coletar informações que possam chegar ao autor do crime.