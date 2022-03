Homem suspeito de planejar morte de sócio é preso em Manaus

O mandado de prisão temporária em nome do infrator foi expedido no dia 22 de fevereiro deste ano, pelo juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos, da Central de Inquéritos.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (10), o delegado Ricardo Cunha, titular DEHS, informou que a motivação do crime foi uma cobrança de dívida decorrente de empréstimo pessoal. Antônio César planejou a morte da vítima em conjunto com Patrick de Souza Vaz, já preso pelo delito.

Manaus/AM - Antônio César de Castro, 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (9) em cumprimento de mandado de prisão temporária, suspeito de envolvimento no homicídio de João Ricardo de Oliveira Rodrigues , que tinha 30 anos. O crime ocorreu no dia 30 de setembro de 2021, na avenida Margarida, bairro Nova Cidade, zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.