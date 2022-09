Homem surta e ameaça matar vizinhos a tiros e terçadadas no Amazonas

Manaus/AM – Um homem foi preso nessa quarta-feira (7), após ameaçar atirar e dar terçadadas em populares no Beco do Barão, no bairro São Domingos, no município de Maués.

De acordo com a polícia, o homem estava transtornado e além da arma e do terçado, também estava com um punhal.

Ele foi preso em flagrante após a denúncia de moradores e foi encaminhado à delegacia da cidade. O suspeito deve permanecer à disposição da Justiça no 48° DIP.