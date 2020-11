Homem se nega a entregar celular e é baleado no meio da rua em Manaus

Manaus/AM- Um homem de identidade ainda não revelada, foi baleado na noite desta sexta-feira (27), durante um assalto na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Segundo informações repassadas para a polícia, a vítima caminhava pela rua quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima tentou fugir, mas os criminosos correram atrás e atiraram duas vezes, em seguida, levaram celular e dinheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez a remoção do homem, que teve perfurações no braço e na cabeça. O estado de saúde não foi divulgado no Platão Araújo, para onde ele foi levado.

Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.