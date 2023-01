Homem foge para Manaus após mandar matar adolescente no Pará e acaba preso

“A Polícia Civil do Pará solicitou apoio do 30º DIP para cumprir a ordem judicial em nome deste homem que estava residindo em Manaus, e o localizamos na rua Guapé, Jorge Teixeira, zona leste, ocasião em que logramos êxito em sua prisão”, disse.

De acordo com o delegado Mauro Duarte,o autor teria sido o mandante do crime que tentou contra a vida da adolescente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.