Homem se envolve em acidente e acaba preso com carro roubado em Manaus

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu as vítimas do acidente e o acusado ao Pronto Socorro Danilo Correia. A ocorrência foi finalizada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já no local, os policiais identificaram o carro Fiat Gran Siena, cor branca, placa NOM- 3781, com restrição de roubo. Segundo relatos, o infrator teria batido em outros dois veículos Agile, cor prata, placa JXP-8201, e Siena, cor prata, KGS-1122.

Por volta das 17h43, a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento, quando foi acionada para verificar um acidente de trânsito envolvendo um veículo com restrição de roubo, nas proximidades do Terminal 3.

