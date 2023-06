Homem sai de casa após telefonema misterioso e é morto a tiros em apartamento em Manaus

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida com 7 perfurações de calibre 9mm. O corpo removido para o IML e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Ainda conforme a polícia, havia sinais de luta corporal dentro do apartamento, que fica no bloco 11. Os cômodos estavam revirados e foram encontradas cápsulas de arma de fogo no quarto e na cozinha, onde a vítima foi encontrada. No local, a polícia apreendeu uma prensa de drogas.

Manaus/AM - Um homem identificado como Lucas Almeida, 28, foi morto a tiros, nesta quarta-feira (21), em um apartamento no Conjunto Habitacional Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus.

