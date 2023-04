Homem reagem a assalto com vassouradas e acaba baleado em Manaus

Ceará estava tirando a motocicleta da garagem para levar a filha à escola, quando foi surpreendido por dois homens armados de moto, que mandaram ele entregar seu veículo. Revoltado, Ceará pegou uma vassoura para agredir os criminosos, mas foi atingido com um tiro. Os suspeitos fugiram sem levar a moto do homem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.