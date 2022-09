Homem reage a assalto e atira em criminoso em Manaus

O suspeito e um comparsa tentaram render a vítima, mas ela estava armada e percebeu que a dupla utilizava uma arma falsa. Ela efetuou disparos contra os criminosos. Um deles ainda conseguiu fugir e o outro foi atingido com três tiros, sendo no braço direito, na coxa e panturrilha.

