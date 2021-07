Homem que vendia de sementes a pacotes de maconha é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 40 anos, foi preso com drogas na sexta-feira (16), na avenida Amazonas, bairro Macaxeiral, município de Boca do Acre.

A polícia informou que recebeu denúncia anônima sobre as ações suspeitas do homem que estaria comercializando entorpecente no Macaxeiral. Ao chegar à avenida principal do bairro, visualizou o suspeito que tentou fuga ao notar a aproximação da viatura, mas foi capturado.

Com o suspeito, em uma sacola, foram encontradas nove barras de maconha prensada pesando 929 gramas, 10 pequenas mudas de planta semelhante a maconha para cultivo, R$ 189 em espécie e 6 dólares norte-americanos

Indagado sobre a procedência dos entorpecentes, as mudas de plantas e o dinheiro estrangeiro, o suspeito declarou ter recebido de um outro homem residente no estado do Acre, razão pela qual recebeu voz de prisão.