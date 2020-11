Homem que tentou estuprar a própria mãe de 85 anos é preso em Manaus

Manaus/AM - A polícia prendeu um homem de 54 anos, que tentou estuprar a própria mãe de 85 anos, no dia 23 de agosto deste ano. A prisão ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 15h.

Segundo a delegada Ivone Azevedo, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) a prisão do homem ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

“O crime ocorreu na casa da vítima no bairro Armando Mendes. Verificamos que na casa havia um muro e cachorros, porém na hora do delito eles não latiram e não emitiram nenhum barulho. Durante o crime, o acusado esqueceu a própria carteira em cima da cama da vítima. Sendo assim, todos os indícios apontavam que era ele o autor. Solicitei à Justiça pelo mandado de prisão preventiva e a ordem judicial foi expedida pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos”, informou a delegada.



O homem foi indiciado por estupro tentado e ameaça e ao término dos procedimentos cabíveis ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e permanecerá à disposição da Justiça.