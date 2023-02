Homem que sequestrou dono de chácara e o obrigou a fazer pix é preso em Manaus

Manaus/AM - Erick Valério Viana da Cruz, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (15), pelos crimes de extorsão com restrição de liberdade e extorsão mediante sequestro, praticados contra um homem de 45 anos. O crime ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano, em uma chácara localizada no ramal do Pau Rosa, zona rural de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, a vítima estava saindo de sua chácara, em seu veículo, quando foi abordada por três indivíduos, que fizeram o homem de refém e o sequestraram.

“Eles levaram o homem junto com o veículo para um casebre em uma comunidade indígena próxima ao conjunto Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona oeste, e o obrigaram a realizar diversas transferências bancárias via pix. Posteriormente, eles o abandonaram no mesmo local”, disse Pignata.

Conforme o delegado, durante as investigações foi possível identificar que Erick seria um dos envolvidos no crime, tendo em vista que ele recebeu uma transferência no valor de R$ 1 mil. Sendo assim, foi solicitado à justiça um mandado de prisão temporária em nome dele, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

“Iniciamos as diligências e conseguimos efetuar a prisão dele na rua Igarapé do Franco, bairro Santo Agostinho, também na zona oeste. Agora vamos continuar as investigações a fim de identificar, localizar e prender os demais envolvidos na ação criminosa”, destacou a autoridade policial.

Procedimentos

Erick responderá por extorsão com restrição de liberdade e extorsão mediante sequestro. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.