Homem que quebrou garrafa na cabeça de jovem após ser rejeitado é preso no Amazonas

Por Portal Do Holanda

01/09/2025 23h58 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Henrique Kennedy de Brito Rocha, de 28 anos, que estava sendo procurado por atacar uma jovem, 19, após ser rejeitado, foi preso nesta segunda-feira (1º), em Presidente Figueiredo, no Amazonas. 

O crime aconteceu no dia 25 de agosto de 2025. De acordo com a delegada Beatriz Andrade, da 37ª DIP, o autor e a vítima se conheceram naquela noite, e ele a teria atacado após ter suas investidas de cunho afetivo-sexual rejeitadas. Na ocasião, ele proferiu várias injúrias em virtude do gênero contra a jovem, que, ao tirar satisfações, foi violentamente atacada pelo indivíduo.

“Ele quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça da vítima e, em seguida, desferiu aproximadamente seis golpes com um canivete, atingindo regiões vitais como cabeça, rosto, peito, antebraço e cotovelo. Ela chegou a tentar fugir, mas desmaiou em razão da perda excessiva de sangue e só recobrou a consciência no hospital”, contou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, após a agressão brutal, o suspeito fugiu do local. No mesmo dia do crime, a mãe da jovem compareceu à delegacia para realizar a denúncia e a equipe de investigação iniciou as diligências.

“Diante dos elementos reunidos durante as investigações, foi representada à Justiça pela preventiva do autor, que foi decretada. Chegamos a divulgar a imagem do autor como procurado e a ordem judicial foi cumprida no sábado (3), quando ele se apresentou à delegacia acompanhado de seu advogado”, detalhou Beatriz Andrade.

A delegada também mencionou que o homem possui histórico de violência de gênero. Em interrogatório, ele negou as acusações e alegou ter agido em legítima defesa. Ele responderá por tentativa de feminicídio, foi submetido a audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

