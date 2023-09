Homem que matou vizinho em briga de bar é preso em Manaus

Manaus/AM – Luiz Oliveira Mena, 30, conhecido como “Ovo”, foi preso nessa segunda-feira (4), suspeito de matar o vizinho Silvio Carlos Figueiredo Lemos, 51, durante uma briga em um bar na rua Atagamita, bairro Aleixo, zona centro-sul. O crime ocorreu no dia 26 de agosto deste ano.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), Luiz estava bebendo com Silvio no bar onde estava comemorando um aniversário.

“Desde às 15h eles estavam consumindo bebidas alcóolicas e o crime aconteceu às 23h, ou seja, os dois estavam embriagados. Até agora a investigação não conseguiu identificar a motivação do crime, mas acreditamos que seja algo banal. Pois um declara que foi porque o som estava alto, outro diz que não queria passar a bebida para o outro”, explicou Cunha.

Luiz alegou que Silvio e o filho dele de 23 anos teriam o atacado primeiro, entretanto, a polícia não acredita nessa versão, já que o filho da vítima foi atingido com uma facada nas costas durante a briga.

“Tanto o autor como as vítimas são vizinhos e estavam confraternizando no dia do crime. Ele estava foragido e se entregou ontem com a presença do advogado. Mas ele decidiu se entregar porque não aguentava mais a polícia fazer visitas à família dele.

O suspeito vai responder por homicídio e tentativa de homicídio.