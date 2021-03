Homem que matou sobrinho com tiro no pescoço é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 39 anos, foi preso na manhã de terça-feira (30), pelo assassinato de um homem na noite de segunda-feira (29), na zona rural do município de Coari. Uma espingarda calibre 20 usada no crime também foi apreendida.

De acordo com policiais da Base Fluvial Arpão, que atenderam a ocorrência, a prisão do suspeito ocorreu na comunidade São José do Livramento, em Coari. Na noite do crime, a vítima foi alvejada com um tiro de espingarda no pescoço e mesmo após ser socorrido acabou morrendo.

Conforme a polícia, o suspeito foi preso após a população informar que ele estava escondido em uma área de mata da comunidade São José do Livramento. Durante as buscas, ele foi encontrado com o armamento e identificado como tio da vítima.

O suspeito foi preso e conduzido até a delegacia de Coari para os procedimentos cabíveis.