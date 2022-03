Homem que matou rival com vaso sanitário em Manaus é condenado a 19 anos de prisão

Elias estava preso desde a época do crime e terá o período de ano e dois meses abatido do tempo da sentença de 19 anos de prisão recebida na terça-feira. Como a pena recebida foi igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz decretou a prisão do réu e ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.

David manteve essa versão, em seu interrogatório e afirmou que apenas jogou um tijolo que atingiu a vítima no ombro, após a vítima ter lhe desferido um soco, mantendo a versão de que foi "Preta Gil" quem acertou a vítima na cabeça, com a bacia sanitária.

Foi em meio a essa segunda briga, que virou uma confusão generalizada com a participação de várias pessoas, onde há um terreno abandonado, que Elias agrediu David, golpeando-o na cabeça com um vaso sanitário e outros instrumentos.

Horas depois da confusão, David se envolveu em outra briga, desta vez com uma pessoa identificada apenas como "Preta Gil", com quem também entrou em luta corporal.

