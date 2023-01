Homem que matou cunhado a facadas por intervir em briga de casal é preso em Manaus

Ainda segue o titular, a situação fez com que ambos fossem processados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde resultou na condenação do autor.

O delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, esclareceu que os crimes ocorreram em datas, locais e circunstâncias diferentes. O homicídio qualificado ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2016, na rua Juvenal Bezerra, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, e teve como vítima o cunhado do autor. “O autor estava tendo uma discussão com sua esposa, e o irmão desta interveio na situação, para defendê-la. Em ato contínuo, o homem, em posse de uma arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, disse.

