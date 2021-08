Homem que matou cabelereiro a facadas na frente da irmã é preso em Manaus

O criminoso foi preso em outro bairro na mesma zona onde o homicídio ocorreu. Na ocasião, ele foi atacado com 12 golpes, dentro do salão onde trabalhava há mais de 30 anos.

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil conseguiu prender, na manhã desta quinta-feira (19), um homem suspeito de matar a facadas o cabeleireiro Joaquim Ramos, 61, no dia 22 junho deste ano no bairro São José, Zona Leste.

