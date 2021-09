Homem que matou adolescente grávida já foi preso por estuprar irmãs em Manaus, uma engravidou

Ele estava nas ruas desde maio deste ano e segundo familiares, tem perfil violento e imprevisível. Em seu depoimento, Ivanir Silva de Oliveira, 56, mãe de Rafael, contou à polícia que vivia com medo do filho e que por isso, não pediu ajuda para Vitória quando presenciou o filho arrastar a adolescente grávida desacordada para dentro do quarto após ter caído de um barranco com ela, enquanto tentava estuprá-la.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, uma delas teria engravidado em decorrência do estupro e teve o bebê. A Polícia Civil recebeu a denúncia recentemente e está investigando o caso.

Manaus/AM - Rafael de Oliveira Lopes, 28, suspeito de matar Vitória de Jesus, 15, grávida de oito meses, é acusado de outros dois estupros de menores. As vítimas são as próprias irmãs dele, uma delas também é menor de idade.

