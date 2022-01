Homem que fazia arrastões em Manaus é preso

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso nesse sábado (1), no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, por volta das 16h10, o suspeito atacou uma vítima e roubou o celular e o corsão de ouro dela na rua Coirama. Os policiais conseguiram localizar o acusado e om ele recuperou os pertences da vítima e apreendeu uma arma de fogo calibre .32, com duas munições. Durante a prisão, a PM descobriu que ele já tinha várias passagens pela polícia. O assaltante foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

