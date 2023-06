Homem que escondeu corpo da cunhada na geladeira é condenado no Amazonas; veja sentença

Manaus/AM - Márcio Luiz Cavalcante Mello foi condenado, nesta terça-feira (20), a 27 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado por matar e esconder o corpo da cunhada Nazaré Dias de Lima, de 19 anos, em Autazes, interior do Amazonas.

No dia 29 de setembro de 2021, a vítima foi vista andando de motocicleta com Márcio com a farda da escola, depois disso ninguém mais soube do paradeiro da jovem. No dia 19 de janeiro de 2022, o corpo de Nazaré foi achado dentro de uma geladeira, numa área de mata do Parque Festival do Leite.

A sessão de júri popular foi presidida pela juíza titular da Comarca de Autazes, Danielle Monteiro Fernandes Augusto, no Fórum de Justiça Aristófanes Bezerra de Castro.

O promotor de justiça Carlos Firmino Dantas atuou pelo Ministério Público do Estado (MP-AM). O réu, teve em sua defesa o advogado Luiz Eduardo Queiroz Rocha.

Sete testemunhas foram ouvidas, sendo cinco apontadas pelo MP e duas pela defesa. Preso preventivamente em Manaus, o réu participou do julgamento por videoconferência. Durante o interrogatório, Márcio negou mais uma vez a autoria do crime. A defesa sustentou a tese de negativa de autoria. Já o MP pediu aos jurados a condenação nos termos da Denúncia.

Márcio foi denunciado por homicídio qualificado (praticado por motivo fútil, com meio cruel e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.

Da sentença, cabe apelação.