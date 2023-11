Homem que desbloqueava celulares roubados para facção é preso em Manaus

“Durante a abordagem policial, com o indivíduo foram encontrados diversos celulares da marca Apple com restrição de roubo e furto. Estima-se que os aparelhos apreendidos ultrapassam os valores de R$ 90 mil”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, os criminosos contratavam os serviços do indivíduo para revendê-los clandestinamente para terceiros.

