Homem que bebeu e acordou sem órgão genital foi vítima de vingança, diz PM

Segundo o Estado de Minas Gerais, o delegado informou que o órgão genital não foi encontrado e pode ter sido comido por animais. O delegado revelou que no dia 6 de abril, o homem teria tentado estuprar uma sobrinha de 20 anos, na comunidade quilombola de Macaúbas do Palmito.

O homem de 54 anos, que acordou com o pênis cortado após beber demais, foi vítima de vingança, segundo informou o delegado Leonardo Diniz, que acompanha o caso. A situação ocorreu na comunidade Macaúbas, região Rural de Olhos D’Água, no Norte de Minas Gerais, na última segunda-feira (19).

