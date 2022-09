Homem que ateou fogo em casa lotérica e matou 3 pessoas deixa hospital em Manaus

O idoso ateou fogo na lotérica por não ter conseguido sacar um dinheiro que acreditava ter ganhado. Na ocasião, as quatro vítimas, todas funcionárias do estabelecimento, acabaram sofrendo lesões graves e três vieram a óbito, sendo dois homens e uma mulher.

Luís estava internado no Hospital João Lúcio, na zona Leste, desde o dia do incêndio, em 16 de agosto deste ano. Após o crime, ele foi espancado por populares e ficou em estado grave.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.