Homem que ajudou a roubar 78 mil litros de combustível de embarcação é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado pela Polícia Civil como Cleuter Freire de Lima, 46, foi preso, nesta quinta-feira (18), por participação no roubo majorado de 78 mil litros de combustível de uma embarcação, em Itacoatiara, no Amazonas.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), ao receber o mandado de prisão de Cleuter, de imediato as equipes policiais foram em busca do autor e conseguiram efetuar a prisão dele, com apoio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) daquele município.

“O roubo ocorreu no dia 18 de setembro de 2022, ocasião em que Cleuter e outros indivíduos abordaram a balsa de uma transportadora de combustível, no rio Madeira, no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros da capital), e fizeram ameaças com arma de fogo e roubaram 78 mil litros de combustível”, disse.

Cleuter responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

