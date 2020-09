Homem pula muro para fugir da polícia mas é preso com armas em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste domingo (12), na rua Kampala, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade. Com eles, foram apreendidas 01 revólver, calibre .38, com 03 munições, 2 pistolas, calibre. 380, com carregador e 05 munições cada, 02 rifles, calibre .44, com 04 munições intactas cada.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima relatou que havia um homem guardando armas de fogo em casa. Ao chegar no local informado, a equipe viu o suspeito, que tentou fugir pulando o muro, contudo, foi capturado pelos policiais. Ao ser questionado, ele disse que estava guardando 04 armas de fogo em seu quintal e contou que outro suspeito também estaria com outros armamentos guardados.

Na ocasião, a polícia encontrou o outro homem e com ele, apreendeu o restante das armas de fogo que ele guardava dentro da própria casa.

A dupla foi encaminhada ao 19 Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.