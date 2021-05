Homem presta depoimento sobre morte de irmão e acaba preso em Manaus

Manaus/AM - O irmão do empresário e motorista de aplicativo Israel Cohen, acabou sendo preso quando prestava depoimento sobre a morte do familiar, ocorrida na noite de domingo (22), na rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus.

Segundo a Delegacia de Homicídios, o irmão de Israel foi prestar esclarecimentos na delegacia, afim de ajudar no inquérito sobre a morte de Israel, assassinado supostamente por um policial militar. Entretanto, quando policiais preparavam as declarações, constataram que o irmão do empresário estava com prisão em aberto, por ter sido condenado a 16 anos, em razão de um homicídio, ocorrido em 2016. Na ocasião, o suspeito se juntou com mais três comparsas e fez a execução da vitima.

Com prisão decretada, o suspeito já foi encaminhado para uma cadeia pública de Manaus.