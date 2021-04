Homem ostenta pistola em rua de Manaus e é preso após denúncia

Durante patrulhamento, os policiais foram informados que havia um homem exibindo arma de fogo em via pública. A guarnição conseguiu identificar o homem e, ao realizar abordagem e revista pessoal, os militares encontraram uma arma tipo pistola, modelo PT 840, calibre 40, com numeração suprimida e cinco munições não deflagradas.

Manaus/AM - Um homem de 31 anos foi preso com uma arma de fogo neste sábado (17), na rua Barão do Rio Branco, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ele é suspeito

