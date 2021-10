Homem morre em troca de tiros com a polícia em Manaus

Conforme informações preliminares, o homem estava armado com outras pessoas, e quando uma equipe da Polícia Militar chegou no local durante um patrulhamento, houve troca de tiros.

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, morreu após uma troca de tiros na manhã desta segunda-feira (4). O fato aconteceu no beco Seringal, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

