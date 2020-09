Homem morre em suposta troca de tiros com a Rocam em Manaus

Manaus/AM - Um homem de idade não revelada morreu no Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, após ter sido baleado em uma suposta troca de tiros com policiais das Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) na noite desta terça-feira (22), na rua Marajoara, do bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte da cidade.

Segundo informações, após uma denuncia sobre tráfico de drogas, a Rocam foi até o local e teriam sido recebidos a tiros. Os militares disseram que revidaram e acabaram atingindo dois homens e um adolescente. Um dos suspeitos acabou morrendo logo que deu entrada no SPA do Galiléia.

Os outros dois foram levados para unidades de saúde para tratar os ferimentos.