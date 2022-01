Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios em Manaus

Manaus/AM – Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado após tentar furtar fios de alta tensão nesta segunda-feira (17), na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma caixa de fios de energia que fica no subsolo. Uma equipe da Amazonas Energia teve que desligar a força para que os agentes do Corpo de Bombeiros retirassem com segurança o homem do local A vítima estava com uma calça de cor laranja, uma blusa preta e sapatênis marrom. O corpo ficará no Instituto Médico Legal (IML) até algum familiar fazer o reconhecimento.

