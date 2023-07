Homem morre e esposa e dono de balneário são baleados em Manaus, veja vídeo

Homem m0rr3 e dono de balneário é b4lead0 em assalto em Manaus pic.twitter.com/smq9tBjv0l — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 3, 2023

Manaus/AM - Edicharles Rosendo Saldanha, 37, morreu e Moacivane Xavier Moraes, 33, dono do Balneário do Moacir, foi baleado durante um assalto ocorrido dentro do estabelecimento, no bairro Tarumã, na zona oeste, nesta segunda-feira (3).

A esposa de Edicharles, 33, que não teve o nome revelado, também foi ferida com um tiro no braço. As vítimas eram amigas e o casal estava bebendo com outros clientes no momento do assalto.

O crime aconteceu por volta de 00h35, quando dois armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. Um deles, rendeu Moacivane, porém, o proprietário reagiu e foi ameaçado pelo criminoso.

Ao perceber que o amigo poderia ser baleado a qualquer momento, Edicharles atacou o assaltante e tentou derrubá-lo, mas foi baleado em uma sequência de tiros disparados.

Logo em seguida, os assaltantes fugiram sem levar nada e Edicharles ficou caído no chão, já sem vida. A esposa dele e o dono do balneário foram socorridos e levados para o hospital.

Felizmente eles não sofreram ferimentos graves. Moacivane foi ferido na região das nádegas e após o atendimento, foi liberado.

As imagens do crime já foram entregues à polícia e devem ajudar a identificar e prender os responsáveis pela morte do amigo de Moacivane.