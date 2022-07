Homem morre e 3 pessoas ficam feridas após carro de app ser crivado de balas em Manaus

Manaus/AM – Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas, incluindo um motorista de aplicativos, durante um ataque ocorrido na madrugada desta terça-feira (5), na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona Norte.

O ataque ocorreu na frente de um bar, por volta das 4h30, no momento em que as vítimas deixavam o local. Segundo testemunhas, dois homens que estavam no estabelecimento solicitaram uma corrida por aplicativo.

Assim que o carro chegou e eles embarcaram, foram abordados por criminosos que chegaram em outro veículo já atirando contra eles.

O passageiro que estava no banco da frente foi o mais atingido e morreu na hora. O motorista de app e o passageiro que embarcou no banco de trás foram baleados e socorridos por uma equipe do Samu para hospitais da cidade.

E uma terceira pessoa, que estava passando pelo local no momento dos disparos, foi atingida no pé e também precisou ser levada às pressas pela ambulância.

Após o ataque, os criminosos deixaram o local sem serem reconhecidos, o carro usado por eles também não foi identificado.

A polícia foi acionada e realiza a perícia da cena do crime neste momento. A suspeita é que o alvo dos pistoleiros era o passageiro que estava ao lado do motorista, uma vez que a maioria dos disparos se concentraram nele. O homem não portava documentos e ainda não foi identificado.