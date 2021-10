Homem morre com rosto esmagado de pauladas em galpão de ciranda no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi morto a pauladas e facadas no domingo (10), no bairro Terra Preta, em Manacapuru, no Amazonas.

Segundo consta no boletim do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo para Manaus, o fato ocorreu nas dependências do galpão da Ciranda Tradicional. A vítima ainda estava com vida quando foi socorrida e levada para o hospital municipal, mas logo morreu.

O homem teve o rosto deformado devido a quantidade de facadas e pauladas, e as motivações para o crime ainda estão sendo apuradas.

O corpo irá permanecer no IML, para reconhecimento de familiares.