Homem morre após ser feito refém durante assalto a banco em Cametá, no Pará

Alessandro de Jesus Lopes morreu e outro homem ficou ferido durante um mega assalto a banco ocorrido na madrugada desta quarta-feira (2), na cidade de Cametá, no Pará.

As vítimas foram feitas de escudo humano durante a ação de criminosos que tomaram as ruas da cidade e atacaram uma base da Polícia Militar. O objetivo era assaltar várias agências bancárias, o crime foi bem semelhante ao ocorrido em Criciúma, no estado de Santa Catarina na noite da última segunda-feira (1).

Parece que está rolando outro assalto com armas de grosso calibre, desta vez em Cametá, no interior do Pará. pic.twitter.com/ToaRiRganA — De Lucca (@delucca) December 2, 2020

Os bandidos usaram armamento pesado e explosivos para concretizar o roubo. Moradores que estavam nas ruas foram feitos reféns e outros que tentaram escapar ou se esconder ficaram no meio do fogo cruzado. A noite foi de completo terror.

Ainda não se sabe quanto foi levado pelo grupo, mas o rastro de destruição e medo ficou nas paredes das casas e estabelecimentos e nas manhas de sangue espalhadas pelo chão. Alguns moradores registraram os momentos dos tiros e o pânico das pessoas.