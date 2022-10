Homem morre ao trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Um homem até o momento não identificado foi morto após trocar tiros com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) na madrugada desta quinta-feira (6), no beco da Bomba, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

Segundo informações, a troca de tiros ocorreu durante uma intervenção policial após a policia receber uma denuncia de que estaria ocorrendo uma guerra do tráfico na localidade. Ao chegarem no local, um elemento com uma arma de fogo acabou atirando contra os policiais que revidaram os disparos.

O meliante foi atingido com um tiro e foi socorrido para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, porém não resistiu e veio a óbito na unidade de saúde. Uma arma de fogo foi apreendida.