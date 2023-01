Homem morre ao ser baleado pela PM durante troca de tiros em Manaus

Com ele, a polícia afirma ter encontrado uma arma com munições. Após a morte dele, moradores do Conjunto Viver Melhor bloquearam a entrada da área e montaram barricadas com galhos, pneus e outros materiais que foram incendiados pelos populares.

Os PMs revidaram e conseguiram atingir Franciomar enquanto os demais fugiram. O ferido foi socorrido e encaminhado ao SPA do Galileia, mas morreu no local.

Manaus/AM – Franciomar Filho da Silva, 19, morreu ao ser baleado pela Polícia na noite deste domingo (15), no Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona norte.

