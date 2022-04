Homem morre ao ser baleado durante confronto com a Rocam em Manaus

Com Thiago foi encontrada uma arma e cinco munições. Segundo a PM, o jovem já tinha passagem por tráfico e foi preso no mês de março pela equipe da 25 ª CICOM, no bairro Zumbi.

Os policiais se aproximaram para abordá-los, mas os homens sacaram as armas e começaram a atirar contra a equipe. Houve troca de tiros no local e Thiago acabou baleado.

Manaus/AM – Thiago Henrique Guimarães Souza, 22, morreu após ser baleado durante um confronto com policiais da Rocam, ocorrido no bairro Jorge Teixeira, na noite dessa segunda-feira (19), na Zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.