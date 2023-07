Homem morre ao ser baleado durante confronto com PMs no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 24 anos, identificado como Mateus da Silva Bastos, morreu nessa terça-feira (25) no Km 11, da cidade de RioPreto da Eva, durante uma troca de tiros com a polícia.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia, por volta das 17h, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre indivíduos armados que estavam intimidando a população na margem esquerda do ramal do Alto Rio, zona rural do município.

Ao chegar, a polícia foi recebida a tiros por criminosos e no confronto atingiu um deles, Mateus. O suspeito foi ferido na região do abdômen, o disparo atingiu as vísceras do homem que morreu na hora. Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir dos policiais.