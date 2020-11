Homem mata mulher e fere amiga com quatro tiros em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher morreu a tiros e outra ficou gravemente ferida na madrugada dessa terça-feira (17), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Informações repassadas pela sobrevivente à Polícia Militar relatam que a mulher que veio à óbito estava em um carro acompanhada de um ex-namorado. Ao descer do veículo ela teria sido baleado ao menos duas vezes por ele. O disparo fatal atingiu a nuca dela.

Ao presenciar o crime, a amiga que estava na rua gritou desesperada e também virou alvo do suspeito. Ela foi atingida com quatro tiros e teve o olho esquerdo comprometido por conta de estilhaços. A testemunha foi socorrida e está internada em um hospital. Câmera de segurança do local podem registrado a ação e por isso, serão analisadas por peritos da Polícia Civil.