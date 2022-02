Homem mata esposa a facadas e depois tenta se matar em Manaus

O homem, que não teve o nome divulgado, tentou tirar a própria vida após o crime golpeando com a faca na região do tórax. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 6h, a viatura foi acionada para averiguar uma ocorrência de homicídio na rua Rio Branco. Ao chegarem no local, a mulher já estava morta.

Manaus/AM - Denny Silva de Almeida, 53 anos, foi morta a facadas pelo marido na residência do casal, no domingo (20), no bairro São Jorge, zona Oeste. O homem de 39 anos ainda tentou tirar a própria vida após o crime.

