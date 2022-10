Homem mata colega de quarto com facada por divergências políticas

A vítima, de 52 anos, foi declarada morta pela equipe médica do Samu. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, acabou detido, alegou ser amigo da vítima e disse que os dois moravam juntos. Segundo depoimento, eles discutiram por divergências de opinião política — o agressor é petista, e a vítima, apoiadora de Bolsonaro —, mas seria Mendes quem estaria com a faca.

Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de agressão na Avenida Santo André da cidade. Chegando ao local, as autoridades encontraram o corpo de um homem caído ao chão, com diversos ferimentos de corte realizado por faca no rosto, costas e pescoço.

