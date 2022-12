Homem leva tiros nas mãos, procura hospital e acaba preso em Manaus

Segundo informações, a vítima estaria assistindo jogo do Brasil quando foi baleado em cada uma das mãos, e no pé esquerdo. Ele foi socorrido e levado para o SPA, e quando militares foram até o local apurar o caso, descobriram que a vítima já tinha um mandado de prisão em aberto.

Manaus/AM - Matheus Silva, de 25 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi encontrado pela polícia após ser baleado na tarde desta segunda-feira (5), e dar entrada no Serviço de Atendimento do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

