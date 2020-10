Homem leva tiro na cabeça enquanto caminhava em rua de Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como Bruno foi alvejado com um tiro na cabeça, na tarde desta sexta-feira (30), na rua Natal, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima passava pela via quando foi atingida. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital João Lúcio.

A polícia ainda não sabe a motivação da tentativa de homícidio. O caso deve ser investigado.

Na noite dessa quinta (29), um outro homem foi assassinado na mesma rua. Ele limpava um piscina quando foi abordado pelos criminosos.