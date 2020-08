Homem invade base do Samu para fugir de agressões após confusão em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, invadiu a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na madrugada deste sábado (29), para não ser espancado após confusão em bar. O caso aconteceu na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital amazonense.

De acordo com informações, o homem estava em um bar quando se desentendeu com algumas pessoas. Aos gritos por pedidos de socorro, ele pulou as grades de contenção e invadiu o Samu Base Norte para fugir das agressões após a confusão no estabelecimento.

O homem estava com sinais de embriaguez e foi detido por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).