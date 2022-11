Homem furta bicicleta, é assaltado e ainda leva facada de dupla em moto

Manaus/AM - Um homem, de 30 anos, que havia furtado uma bicicleta, foi vítima de assalto e teve o equipamento levado por dois assaltantes na madrugada deste sábado (19). Ele ainda levou uma facada no peito no momento do roubo. O caso ocorreu no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu atendimento médico e quando a Polícia Militar chegou ao local para tomar conhecimento do fato, foi informado que a vítima seguiria para a Santa Casa por conta do ferimento.

Porém, a Polícia Militar soube que antes desse fato, outra equipe havia atendido uma vítima furtada e ao repassar as características, disse que o suspeito trajava camiseta regata branca, bermuda com cores verde e estava de tornozeleira eletrônica, as mesmas do rapaz que chegou ferido no CRS.