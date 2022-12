Homem finge ser PM e é preso ao tentar vender arma em Manaus

Com o falso policial foram apreendidos um distintivo de policia, uma algema e alguns documentos que o mesmo usava para se apresentar como policial militar. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Ainda de acordo com informações, essa seria a terceira vez que ele é preso. A primeira ocorreu por extorsão mediante sequestro e devido a ocorrência o mesmo foi expulso da policia militar, a segunda prisão ocorreu na praça do caranguejo onde homem estava em posse de um revolver calibre 38, e agora a terceira por exercício irregular da profissão ao se passar por falso policial.

Segundo informações repassadas pelo capitão Soeiro, a equipe recebeu uma denuncia de que dois homens estariam sendo assaltos por criminosos, ao se deslocarem para a área, a dupla informou que 5 elementos teriam roubado um armamento que os mesmos levaram para ser vendido. Ainda no local, um dos homens identificado com Jhonathas, informou que seria policial militar e que teve seus pertences roubados, entre eles a arma, o mesmo foi encaminhado até a delegacia para reconhecer o assaltante quando foi verificado em registro que ele seria um ex-policial militar.

